Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ διεκδικούν το Super Cup. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας αναμετρώνται στο «Παγκρήτιο» με τον φιναλίστ του Κυπέλλου με φόντο το πρώτο τρόπαιο για το 2026.

Με πρωταγωνιστή τον αέρα που ήταν ισχυρός και είχε φορά προς την εστία του Τζολάκη άρχισε ο τελικός. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στο 3’ ένα σουτ του Τσικίνιο από πολύ μακρινή απόσταση, ενώ οι Κρητικοί απείλησαν στο 9’ με τον Νους να σουτάρει άουτ από πλάγια θέση. Ενδεικτικό τον κακών καιρικών συνθηκών ήταν ότι στα πρώτα 18 λεπτά οι δύο ομάδες είχαν υποπέσει σε 15 και 17 λάθη αντίστοιχα. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό που δεν επιτρέπει στις ομάδες να βρουν ρυθμό και να απειλήσουν με αξιώσεις τις αντίπαλες εστίες.

Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο ο Ολυμπιακός πίεσε τους Κρητικούς, που έδωσαν χώρο στους «ερυθρόλευκους». Στο 21’ η σέντρα του Τσικίνιο για τον Ταρέμι δεν βρήκε στόχο, ωστόσο στην επόμενη φάση πάλι ο Τσικίνιο με πλασέ είχε την πιο καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, με τον Χριστογέωργο να μπλοκάρει.

Κοντά στο γκολ έφτασε ο ΟΦΗ! Στο 24’ από τα αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης γέμισε και ο Σαλσίδο με προβολή δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη, που ήταν σε ετοιμότητα και έσωσε την εστία του. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία στο 29’ με το γυριστό του Μπιανκόν, που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος, ενώ ο κίπερ του ΟΦΗ απομάκρυνε ένα λεπτό αργότερα και την προσπάθεια του Μουζακίτη.

Στο 36’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μουζακίτη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Το ανάποδο ψαλιδάκι που επιχείρησε ο Ταρέμι σε διεκδίκηση με τον Μπόρχα καταλογίστηκε φάουλ με αποτέλεσμα το γκολ στη συνέχεια να μην μετρήσει. Με το σουτ του Μουζακίτη στο 44’ που κόντραρε και κατέληξε στον Χριστογεώργο και την κεφαλιά του Μπιανκό στις καθυστερήσεις ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-0 (Mega)

Γκολ: –

Κίτρινες κάρτες: Σαλσίδο, Ανδρούτσος

Κόκκινες κάρτες: –

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς

2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης

4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης

VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel

AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens