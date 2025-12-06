Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 13η αγωνιστική της Super League, που ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λίουις, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης, Νους, Φούντας.