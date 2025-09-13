Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι», που αγωνίζονται πρώτη φορά μπροστά στο κοινό τους, ψάχνουν την 3η νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League.
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.
Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος, Φάλε, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.