Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι», που αγωνίζονται πρώτη φορά μπροστά στο κοινό τους, ψάχνουν την 3η νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League.

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος, Φάλε, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.

 

