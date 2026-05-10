Με έξι βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και τρεις αγωνιστικές να απομένουν, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρίσκονται στο σταυροδρόμι. Νίκη απόψε στο Καραϊσκάκη (19:30) κρατά ζωντανές τις αγωνιστικές ελπίδες. Ήττα τις θάβει μάλλον οριστικά…

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά του μια απλή εξίσωση με μία μόνο σωστή απάντηση. Πονοκέφαλος στον Πειραιά ήταν ο τραυματισμός του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του και μάλιστα στο ίδιο γόνατο με τον αντίστοιχο τραυματισμό της περσινής σεζόν. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είχε καταγράψει 27 συμμετοχές φέτος με 7 γκολ και 6 ασίστ. Εκτός από αυτή την απώλεια, ο Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του. Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους επτά μη κοινοτικούς και θα αποφασίσει ανήμερα ποιοι δύο θα μείνουν εκτός.