Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν… τελικό πρόκρισης. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας με το νικητή να προκρίνεται στην τετράδα.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Γιαζίτσι, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

