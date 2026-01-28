Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00, Cosmote Sport 2, Mega) τον Άγιαξ σε ένα ματς «τελικό» εν όψει της συνέχειας στο Champions League, ωστόσο το μυαλό όλων από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία και του ενός στην Λάρισα.

Ο ελληνικός αθλητικός χώρος και όχι μόνο, πενθεί από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν γνωστοποιήθηκε το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, το οποίο στέρησε την ζωή σε επτά φίλους του «Δικέφαλου του Βορρά». Επτά ανθρώπους που εκκίνησαν το ταξίδι τους από την Ελλάδα, για να φτάσουν οδικώς στην Γαλλία και να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδας. Ένα ταξίδι που έμεινε στην μέση και ο χρόνος πάγωσε.

