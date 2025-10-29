Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο. Οι Πειραιώτες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0 (COSMOTE SPORT 1 HD)
Γκολ: 5′ Μπιανκόν, 42′ Γιάρεμτσουκ, 44′ Γιάρεμτσουκ, 45’+2 Μπιανκόν, 67′ Γιαζίτσι
Κίτρινες κάρτες: Σινανάι
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Βέζο (72′ Ονιεμαέτσι), Μάνσα, Σιπιόνι, Μουζακίτης (59′ Πνευμονίδης), Στρεφέτσα (71′ Καμπελά), Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας (56′ Τασιούρας), Σινανάι, Κάργας (46′ Λαγονίδης), Τριανταφύλλου, Μπουζούκης, Γροσδής, Θαρθάνα, Ασεχνούν, Πίντσι (71′ Κύρκος), Μακνί (71′ Λεγκίσι).