Μόλις τρία 24ωρα μετά το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, ο Ολυμπιακός και Βόλος συναντιούνται ξανά απόψε (21:45, ΣΚΑΙ), αυτή τη φορά για τη 2η αγωνιστική της League Phase, του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Με στόχο να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθεια των «ερυθρολεύκων», η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει ορίσει ιδιαίτερα προσιτές τιμές στα εισιτήρια της αναμέτρησης, οι οποίες κυμαίνονται από 10 έως 25 ευρώ. Παράλληλα, αισθητά μειωμένες είναι και οι τιμές στις θέσεις VIP και VVIP, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην προσπάθεια της ομάδας να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους φιλάθλους στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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