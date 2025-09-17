O Εύθυμης Κουλούρης μπορεί να άλλαξε ομάδα και χώρα (από την Πολωνική Πογκόν πήρε μεταγραφή στην Αλ Ουλά από τη Σαουδική Αραβία), ωστόσο το… πιστόλι του το έχει συνεχώς γεμάτο και πυροβολεί κατά ριπάς.

Ο 29χρονος Έλληνας φορ είχε ένα γκολ και μία ασίστ στον πρώτο αγώνα του στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της χώρας απέναντι στην Αλ Γουέχντα, ενώ στην αναμέτρηση με την Αλ Μπουκαρίγια σκόραρε δις, υπογράφοντας τη νίκη της ομάδας του με 3-0 σκορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κουλούρης υπέγραψε στην Αλ Ούλα συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 4,6 εκατ. ευρώ και αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.