Το πρώτο ντέρμπι της φετινής Stoiximan Super League έφτασε! Τα φώτα στρέφονται απόψε στο ΟΑΚΑ, όπου o Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:30 τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που δεσπόζει στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής.

Αμφότεροι προέρχονται από τα παιχνίδια της πρεμιέρας τους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «Πράσινοι» με γκολ του Ταμπόρδα έκαμψαν την αντίσταση της Νίκης Βόλου, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

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