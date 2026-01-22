Η ΚΕΔ δημοσιοποίησε τους ορισμούς για τα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής στη Super League 1. Το προσεχές Σαββατοκύριακο απουσιάζει αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, καθώς έχει αναβληθεί το παιχνίδι του με την Κηφισιά. Όπως συνέβη τη 17η αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Η ΚΕΔ έχει ένα πονοκέφαλο λιγότερο. Όμως διαχειρίστηκε με ιδιαίτερη προσοχή τους «ερυθρόλευκους» και την Ένωση.

Στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στέλνει τον Σιδηρόπουλο. Για 3η φορά φέτος! Με τον διεθνή διαιτητή να έχει διευθύνει συνολικά 6 ματς στο τρέχον πρωτάθλημα! Η επαφή του με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού άρχισε στην πρεμιέρα. Στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Αστέρας (2-0). Στην 11η στροφή της Super League 1 διηύθυνε το ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος (3-0). Τώρα θα διαιτητεύσει τον αγώνα Ολυμπιακός-Βόλος.

Στο ματς των περσινών νταμπλούχων με την ομάδα των δυτικών προαστίων, τα πράγματα δεν κύλησαν καλά. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με πέναλτι που δεν έγινε! Ο Σιδηρόπουλος άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί μετά την επαφή του Τσακμάκη με τον Ελ Κααμπί μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Τον κάλεσε ο Τζήλος, ο οποίος ήταν στο VAR, γιατί έκρινε ότι έγινε φάουλ στον Μαροκινό επιθετικό. Ο Σιδηρόπουλος πήγε στο μόνιτορ και άλλαξε την αρχική του απόφαση. Έδειξε την άσπρη βούλα. Η εσχάτη των ποινών, μετατράπηκε σε γκολ.

