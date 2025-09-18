Μια φετινή προσθήκη στον αθλητικό νόμο, οριστικοποιεί την παρουσία φιλάθλων στο ντέρμπι των «αιωνίων»!

Στις 7 Φεβρουαρίου 2025 ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πέρασε τροπολογία στη Βουλή και ουσιαστικά ακύρωσε τη δυνατότητα της ΔΕΑΒ να εφαρμόζει άμεσα την ποινή «κεκλεισμένων των θυρών».

Η τροπολογία ταυτίστηκε με το ποδοσφαιρικό δίκαιο, το οποίο προβλέπει ότι και η κύρωση της κρατικής επιτροπής για την αθλητική βία θα ισχύει μετά την παρέλευση πενθημέρου.

Με αυτό τον τρόπο η όποια προσφυγή του Παναθηναϊκού στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.

Σε κάθε περίπτωση η «πράσινη» ΠΑΕ θα εκτίσει την ποινή της είτε στο ματς με τον Ατρόμητο είτε στον αγώνα με τον Αστέρα.

Πηγή: dikisports