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Παραμείνουν σε ισχύ οι ποινές αφαίρεσης βαθμών που έχουν επιβληθεί σε Βόλο και Πανσερραϊκό, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε τις προσφυγές αμφότερων των ΠΑΕ.
Κατά την τελευταία συνεδρίασή της, η Επιτροπή εξέτασε τις εν λόγω εφέσεις τις οποίες έκανε τυπικά δεκτές, αλλά απέρριψε επί της ουσίας, διατηρώντας τις αρχικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί την 1η Οκτωβρίου 2026.
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