Μετά την οριστική αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα (17/1), ο ΠΑΟΚ έκανε κι αυτός αίτημα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέθεσε αίτημα αναβολής, το οποίο έγινε και δεκτό, για το ματς απέναντι στην ομάδα του Σεμπάσταν Λέτο (25/01, 21:00) στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025και08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

