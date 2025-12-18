Με μεγάλα πρόστιμα τιμωρήθηκαν και σε δεύτερο βαθμό η ΠΑΕ Ηλιούπολη και η ΠΑΕ Παναργειακός για το μεταξύ τους 1-1 στις 2 Φεβρουαρίου 2025 για τη Super League 2.

Αποδείχθηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή Δεοντολογίας στον βαθμό comfortable satisfaction (μεγαλύτερος από απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας) ότι ο αγώνας αυτός ήταν στημένος!

Η ερευνήτρια του ερευνητικού τμήματος είχε εισηγηθεί την παραπομπή των δύο ομάδων και του ποδοσφαιριστή, Σπύρου Φουρλάνου που έπαιζε τότε στην Ηλιούπολη, στο δικαστικό τμήμα. Είχε τιμωρήσει με 50.000 ευρώ την κάθε ομάδα και με 20.000 ευρώ τον ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και σύμφωνα με το athletiko.gr, η μόνη διαφοροποίηση ήταν ότι ο Φουρλάνος απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Ωστόσο, τα μεγάλα πρόστιμα έμειναν για τις δύο ομάδες, οι οποίες προσέφυγαν στην Εφέσεων. Και εκεί, όμως η απόφαση δεν άλλαξε. Έτσι, οριστικά Ηλιούπολη και Παναργειακός θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν 50.000 ευρώ.

Το παιχνίδι το οποίο βάσει των παραπάνω αποφάσεων ήταν χειραγωγημένο, διεξήχθη στο πλαίσιο της 18ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Η Ηλιούπολη προηγήθηκε με τον Μαυριά στο 27′ και στο 76′ ο Καρυπίδης ισοφάρισε για την ομάδα του Άργους.

