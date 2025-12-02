Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» επεφύλασσε κοντράστ συναισθημάτων και πολλές συγκινήσεις. Η Ένωση επικράτησε 3-2 των «πράσινων» σε ένα ντέρμπι που είχε τρία πέναλτι, δύο κόκκινες κάρτες και δύο γκολ στο τέλος.

Η φωτογραφία όμως που έκανε εντύπωση και σχολιάστηκε, ήταν αυτή του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο εμβληματικός και ιστορικός παράγοντας του Παναθηναϊκού χαιρετήθηκε εγκάρδια με τον νέο ηγέτη της ΑΕΚ, σε μία πολύ δυνατή στιγμή με σημειολογική αξία. Ο «Καπετάνιος» και ο «Super Mario» φωτογραφήθηκαν να αλληλοασπάζονται σε μία κίνηση αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού, συνδυάζοντας την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και το μέλλον του.