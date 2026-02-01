Η διαιτησία του Κώστα Κατοίκου θα ήταν αψεγάδιαστη αν δεν έχανε το πέναλτι του Κάργα στο 33ο λεπτό. Ωστόσο ο διαιτητής της ΕΠΣ Αθηνών ήταν σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένος γιατί είχε πολλούς παίκτες μπροστά του όταν σούταρε ο Τούπτα και η μπάλα ήρθε σε επαφή με το χέρι του αμυντικού των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθηναίος ρέφερι ρώτησε και τον πρώτο βοηθό αν είχε καθαρό πλάνο αλλά ο Λυκούργος Τσολακίδης απάντησε αρνητικά. Διότι και από τη δική του πλευρά δεν φαινόταν ξεκάθαρα αν η μπάλα βρήκε απευθείας το χέρι ή πήγε σε αυτό από τον μηρό του παίκτη.

Ήταν φυσικό να παρέμβει ο VARίστας. Ο Στέφανος Κουμπαράκης. Κάλεσε τον Κατοίκο στο μόνιτορ για να τον βοηθήσει. Τότε ο διαιτητής του αγώνα διαπίστωσε την παράβαση. Μετά έδειξε την άσπρη βούλα και την κόκκινη κάρτα στον Κάργα. Επειδή ο ποδοσφαιριστής του Βόλου είχε πρόθεση να αποτρέψει το γκολ με το χέρι. Αν ο ρέφερι έκρινε ότι δεν είχε θα του έδειχνε, βάσει του κανονισμού, την κίτρινη κάρτα.

