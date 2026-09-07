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Το ποδόσφαιρο μπορεί να χωρίζει τους παίκτες μέσα στις τέσσερις γραμμές, όμως έξω απ’ αυτό δεν υπάρχει αντίπαλος… Μάλιστα είναι κάποιες στιγμές που η ανθρώπινη πλευρά ξεπερνά κάθε αντιπαλότητα. Κι αυτό απέδειξε ο Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος έσπευσε στο πλευρό του συμπατριώτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
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