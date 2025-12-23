Η ΠΑΕ Καλαμάτα τοποθετήθηκε επίσημα μετά την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης, σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η πρωτοπόρος του Β΄ ομίλου και φαβορί για την άνοδο στην ανώτατη επαγγελματική κατηγορία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως δεν τίθεται ζήτημα και πως δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της ομάδας σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα, με απόλυτο σεβασμό προς τους θεσμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υποδέχεται με ψυχραιμία την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης.

Η Διοίκηση της ομάδας έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση της σχετικής εκκρεμότητας και, με την καταβολή του απαιτούμενου ποσού και την ταυτόχρονη άρση του ban, η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της προς την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων και την επιστροφή της στη Super League 1.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον συνολικό αγωνιστικό, οργανωτικό και μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, ο οποίος υλοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει τεθεί.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της, με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και τη συνεχή αγωνιστική του εξέλιξη. Τέλος, με την ευκαιρία των εορτών, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία».