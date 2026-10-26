Ο Πανιώνιος υπέστη βαριά εντός έδρας ήττα με 4-0 από τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League 2, και η ΠΑΕ Πανιώνιος εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας.

Στην ανακοίνωση, η διοίκηση κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά και υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει την ομάδα από το «παρασκήνιο». Παράλληλα, τονίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της, με σεβασμό στην Ιστορία του συλλόγου.

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