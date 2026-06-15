Ο Νίκος Μπότης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, διότι έψαχνε ομάδα που θα του προσφέρει χρόνο συμμετοχής. Έτσι, θα υπογράψει στην Πογκόν της Πολωνίας.

O 22χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα αποτελέσει νέο ποδοσφαιριστή της πολωνικής ομάδας.