Ο Νίκος Μπότης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, διότι έψαχνε ομάδα που θα του προσφέρει χρόνο συμμετοχής. Έτσι, θα υπογράψει στην Πογκόν της Πολωνίας.
O 22χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα αποτελέσει νέο ποδοσφαιριστή της πολωνικής ομάδας.
🚨 Nikolaos Botis (Olympiakos Pireus) ma zostać nowym bramkarzem Pogoni Szczecin.
22-latek jest już w Szczecinie. Jutro ma przejść testy medyczne:
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— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 15, 2026