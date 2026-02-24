Με σημερινή του απόφαση το CAS έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του ΠΑΣ Γιάννινα μέχρι να βγάλει οριστική απόφαση για την υπόθεση των οφειλών στον Μάρκο Μαραγκουδάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Με σημερινή του απόφαση το CAS έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του ΠΑΣ Γιάννινα μέχρι να βγάλει οριστική απόφαση για την υπόθεση των οφειλών στον Μάρκο Μαραγκουδάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.