Με σημερινή του απόφαση το CAS έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του ΠΑΣ Γιάννινα μέχρι να βγάλει οριστική απόφαση για την υπόθεση των οφειλών στον Μάρκο Μαραγκουδάκη.

