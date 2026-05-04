Ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην καριέρα του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κατέγραψε ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» στο στήθος, στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν ξεκίνησε βασικός για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι, ωστόσο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 69ο λεπτό, καταγράφοντας έτσι την επετειακή του εμφάνιση. Αν και είχε την ευκαιρία να συνδυάσει το ορόσημο με γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

