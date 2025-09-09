Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης θα συνεχίσουν να μοιράζονται τα ίδια αποδυτήρια, όχι βέβαια αυτά του Παναθηναϊκού, αλλά εκείνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αφού και οι δύο πήραν αυτό το καλοκαίρι το…δρόμο από την Αθήνα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.

Η πορτογαλική εφημερίδα «A’ Bola», αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τη μεταγραφή του Βαγιαννίδη, τη βοήθεια που πρόσφερε εκείνος στη μεταγραφή του Ιωαννίδη και τον άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

«Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρωταγωνιστής μιας ασυνήθιστης ιστορίας αυτό το καλοκαίρι. Έσπασε δύο φορές το δικό του ρεκόρ πωλήσεων, ολοκληρώνοντας δύο συμφωνίες με την ίδια ομάδα. Τόσο ο Γιώργος Βαγιαννίδης όσο και, αργότερα, ο Φώτης Ιωαννίδης μετακόμισαν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Σέρτζιο Σίλβα να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Πορτογάλος μάνατζερ ήταν η γέφυρα που έφερε κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Βαγιαννίδης εκπροσωπείται από την Base εδώ και μερικούς μήνες, και ο Ιωαννίδης από τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, αλλά ήταν ο Σίλβα που έβαλε τα ονόματα των δύο Ελλήνων παικτών στο τραπέζι για τους πρωταθλητές Πορτογαλίας, προσθέτει η πορτογαλική εφημερίδα, σημειώνοντας:

«Ο Βαγιαννίδης άνοιξε τον δρόμο και ο Ιωαννίδης ακολούθησε. Η υπόθεση του Βαγιαννίδη ξεκίνησε μήνες νωρίτερα. Από τον Νοέμβριο, η Σπόρτινγκ τον παρακολουθούσε στενά. Τον έβελπαν συνεχώς, με μέλη του συλλόγου να παρακολουθούν προσωπικά δύο αγώνες του Παναθηναϊκού και έναν αγώνα της εθνικής Ελλάδας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχναν.

Όπως είναι γνωστό, τον Ιανουάριο, ο Παναθηναϊκός απέρριψε μια προσφορά της Σπόρτινγκ, η οποία κατέστησε σαφές στον παίκτη ότι θα επέστρεφε το καλοκαίρι. Και έτσι έγινε. Ο 23χρονος δεξιός μπακ πείστηκε γρήγορα ότι το πρότζεκτ ήταν προς το συμφέρον του και μόλις ο πορτογαλικός σύλλογος ικανοποίησε τις απαιτήσεις του “τριφυλλιού”, τα υπόλοιπα ήταν εύκολα.

Η πώλησή του για 12 εκατομμύρια ευρώ, συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, έθεσε ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό, το οποίο αργότερα ξεπέρασε ο Ιωαννίδης, ο οποίος πλήρωσε 22 εκατομμύρια ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Για τον 25χρονο επιθετικό, ο «Βάγια» συνέβαλε στη μεταγραφή.

Ο Βίκτορ Γκιόκερες, τελικά εντάχθηκε στην Άρσεναλ, και όταν προέκυψε το ζήτημα της πώλησης του Κόνραντ Χάρντερ, δημιουργήθηκε μια επιπλέον ανάγκη για ενισχύσεις στην επίθεση της Σπόρτινγκ. Ο Ιωαννίδης δεν ήταν αρχικά η πρώτη επιλογή. Ίσως επειδή, ένα χρόνο νωρίτερα, οι Λιοντάρια είχαν σπαταλήσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι προσπαθώντας να κάμψουν την αντίσταση του Παναθηναϊκού.

Εκείνη την εποχή, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ανένδοτος, θεωρώντας τον παίκτη σύμμαχο. Ένα χρόνο αργότερα, ωστόσο, οι πιθανότητες άλλαξαν. Ο Ιωαννίδης ήταν πεπεισμένος ότι είχε έρθει η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και ο ιδιοκτήτης υποχώρησε. Ο Βαγιαννίδης ενημέρωσε τον Σίλβα για την αλλαγή στάσης του συλλόγου και του παίκτη και έτσι η Σπόρτινγκ επέστρεψε στη μάχη, αποφασισμένη να τον υπογράψει, κάτι που τελικά πέτυχε».