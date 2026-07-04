Αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ με 3-1 σε φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Έρμελο. Με την αναμέτρηση στην οποία το «τριφύλλι» άφησε υποσχέσεις εν όψει των επίσημων διοργανώσεων, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την παρουσία του επί ολλανδικού εδάφους.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ είχαν πολύ πειστική εικόνα, έβγαλαν πολλά από τα στοιχεία που δουλεύουν με τον Δανό τεχνικό κι έδειξαν πως είναι σε πολύ καλό δρόμο, έχοντας πλέον ως επόμενο τεστ τον αγώνα με την Γκρασχόπερς στις 11 Ιουλίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

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