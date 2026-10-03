Ο Παναθηναϊκός δεν περίμενε. Μόλις ο Λιβάι Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο, οι άνθρωποι του τριφυλλιού κινήθηκαν αστραπιαία για να τον φέρουν στην Αθήνα και να μάθουν το μέγεθος του προβλήματος, με τον Ολυμπιακό να απέχει μία εβδομάδα.

Ο έμπειρος επιθετικός αποχώρησε από το γήπεδο με ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, σε αγώνα του Τρινιντάντ για τα προκριματικά του Nations League της CONCACAF.

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