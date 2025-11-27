Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και τρίτη στο σύνολο στη League Phase του Europa League πέτυχε την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επιβλήθηκε με 2-1 σκορ της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, βλέποντας μάλιστα πλέον ακόμη και την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16».

Το υπέροχο γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 74’ χάρισε το μεγάλο «τρίποντο» στο «τριφύλλι», που είχε ανοίξει το σκορ στο 18′ με τον Σφιντέρσκι. Για την αυστριακή ομάδα είχε ισοφαρίσει προσωρινά με ένα τρομερό γκολ ο Κιτεϊσβίλι στο 34’.

Με αρκετές «εκπλήξεις» στη σύνθεσή του (βασικός ο Καλάμπρια) και στη διάταξη (3-4-2-1) ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού απ’ την αρχή, όμως άρχισε να γίνεται πιο δημιουργικός μετά το 15’, όταν «είδε» τον τρόπο διάσπασης της άμυνας των Αυστριακών.

Στο 18’ έπειτα από συνδυασμό του Τετέ με τον Καλάμπρια και σέντρα που πέρασε στο πίσω δοκάρι, ο Ζαρουρί έβγαλε μία τρομερή σέντρα με εξωτερικό φάλτσο προς τον Σφιντέρσκι που πήρε την κεφαλιά κι έκανε το «πράσινο» 1-0!

Στο 22’ ο Ζαρουρί δοκίμασε ένα σουτ που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 34’ κόντρα στη ροή του αγώνα η Στουρμ ισοφάρισε με ένα απίθανο, μακρινό σουτ του Κιτεϊσβίλι που έφυγε στη συμβολή των δοκών του Ντραγκόφσκι και κατέληξε με δύναμη στα δίχτυα για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν άλλαξε διάταξη και είχε την πρώτη πολύ καλή στιγμή στο 49’ όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς τα «μέσα», αλλά ο Κρίστενσεν έκανε τρομερή επέμβαση στη γωνία του.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» συνέχισαν να ψάχνουν μία «μεγάλη» στιγμή και τη βρήκαν στο 74’ με πρωταγωνιστή τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Έπειτα από πολύ ωραίο συνδυασμό των «πράσινων», η μπάλα κατέληξε στον Ιταλό μπακ ο οποίος «έσκασε» μία τρομερή προσποίηση και ντρίμπλα στον Κάριτς και με καταπληκτικό τελείωμα έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στα λεπτά που απέμειναν οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν υποδειγματικά το προβάδισμά τους κι έφτασαν σε μία πολύ δίκαιη νίκη που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση και τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1

Γκολ: 18′ Σβιντέρσκι (Παναθηναϊκός), 34′ Κιτεϊσβίλι (Στουρμ Γκρατς), 74′ Καλάμπρια (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Ίνγκασον (Παναθηναϊκός), Στάνκοβιτς (Στουρμ Γκρατς), Μίτσελ (Στουρμ Γκρατς), Σβιντέρσκι (Παναθηναϊκός), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός), Τσουκβουάνι (Στουρμ Γκρατς)

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια (80′ Κώτσιρας), Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας (85΄λ.τ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65′ Τσιριβέγια), Σβιντέρσκι (65′ Πάντοβιτς)

Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Μίτσελ (46′ Μίτσελ), Άιβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Τσουγκουανί, Ρόζγκα (61′ Καγιόμπο), Κιτεϊσβίλι (73΄Χοντλ), Μαλόουν (61΄Χορβάτ), Γιάτα (78′ Γκργκιτς)

Η βαθμολογία του Europa League σε 5 αγώνες

1. Λιόν (11-2) 12

2. Μίντιλαντ (12-5) 12

3. Άστον Βίλα (8-3) 12

4. Φράιμπουργκ (8-3) 11

5. Μπέτις (8-3) 11

6. Φερεντσβάρος (9-5) 11

7. Μπράγκα (9-5) 10

8. Πόρτο (7-4) 10

—————————-

9. Γκενκ (7-5) 10

10. Θέλτα (11-7) 9

11. Λιλ (10-6) 9

12. Στουτγκάρδη (8-4) 9

13. Πλζεν (6-2) 9

14. Παναθηναϊκός (9-7) 9

15. Ρόμα (7-5) 9

16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8

—————————- (ισχυροί playoffs)

17. ΠΑΟΚ (10-7) 8

18. Μπολόνια (7-4) 8

19. Μπραν (6-3) 8

20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8

21. Σέλτικ (7-8) 7

22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7

23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7

24. Βασιλεία (7-7) 6

—————————–(ανίσχυροι playoffs)

25. Λουντογκόρετς (8-11) 6

26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6

27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6

28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4

29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3

30. Φέγενορντ (4-9) 3

31. FCSB (3-8) 3

32. Ουτρέχτη (2-7) 1

33. Ρέιντζερς (2-9) 1

34. Μάλμε (2-10) 1

35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1

36. Νις (4-12) 0

* Οι ισχυροί στα playoffs έχουν τη ρεβάνς στην έδρα τους.