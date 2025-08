Η Φιορεντίνα παρακολουθεί εδώ και καιρό με ενδιαφέρον την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, έχοντας κάνει ήδη διερευνητικές προσεγγίσεις προς τον Παναθηναϊκό για τον 25χρονο διεθνή επιθετικό.

Προσεγγίσεις οι οποίες, ωστόσο, απορρίφθηκαν απ’ τους «πράσινους», καθώς έφταναν το ποσό των 15 με 17 εκατ. ευρώ και δεν ικανοποιούσαν τα «θέλω» του Παναθηναϊκού.

Το όλο θέμα επιβεβαίωσε κι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος με δηλώσεις του στο «SpaceViola.Com», μία ιστοσελίδα η οποία ασχολείται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της Φιορεντίνα, όπου ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη για λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ.

«Είναι αλήθεια, η Φιορεντίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Φώτη από τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας. Δεν θα πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ» ήταν το σχόλιο του μεγαλομετόχου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για το θέμα, ξεκαθαρίζοντας πλήρως τη θέση των «πράσινων».

𝗘𝗫𝗖𝗟: Giannis Alafouzos, #paofc‘s president told me for @SpaceViola_Com: “We are not willing to sell Ioannidis for anything less than €30 million. It’s true that Fiorentina showed interest in June, but they were unable to meet our valuation.”

