Άνθρακες ο θησαυρός. Γιατί αν το Μπενίτεθ, τον έλεγαν Μπενιτίδη, με τα έργα και ημέρες του στον Παναθηναϊκό, θα είχε δει τον δρόμο της εξόδου. Καλή η πίστωση χρόνου και τα μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά ο Γιάννης Αλαφούζος θα πρέπει ν’ αντιληφθεί πως είναι καπετάνιος σ’ ένα πολύ μεγάλο καράβι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να βρει έναν Λουτσέσκου, έναν Μεντιλίμπαρ, ένα Νίκολιτς. Προπονητή δηλαδή με πρόσφατες επιτυχίες και όχι εκλέκτορα περασμένων μεγαλείων. Το πάθημα του Τερίμ δεν του έγινε μάθημα. Δεν αρκεί το όνομα και το ένδοξο παρελθόν. Γιατί η προπονητική πέρα από την οξυδέρκεια και τις γνώσεις και τις ικανότητες, απαιτεί και εκσυγχρονισμό.

