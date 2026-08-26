Αναχώρησε πριν από λίγη ώρα η αποστολή του Παναθηναϊκού από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό την Τσεχία, εν όψει του αυριανού επαναληπτικού αγώνα κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε, για τα play-offs του UEFA Conference League (27/8, 20:00)

Έτοιμος για το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς είναι ο Παναθηναϊκός, που θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Χράντετς για να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό του μέλλον στη League Phase της διοργάνωσης, μία εβδομάδα μετά το 2-0 του ΟΑΚΑ.

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