Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωράει σε πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ, καθώς ο χλοοτάπητας καταστράφηκε στη συναυλία της Άννας Βίσση που συγκέντρωσε 95.000 θεατές!

Ήδη το σχέδιο της ανακατασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη, με 30 εργαζομένους σε βάρδιες να δουλεύουν όλο το 24ωρο, με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 72 ώρες.

Η προετοιμασία ξεκίνησε πολύ πριν από τη συναυλία, καθώς στην Ολλανδία προετοιμάστηκαν 8.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού χλοοτάπητα, βάσει της ειδικής παραγγελίας που είχε κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

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