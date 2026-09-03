Στις ΗΠΑ και στο MLS για λογαριασμό της Κολόμπους Κρου θα αγωνιστεί ο Ανάς Ζαρουρί. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαροκινού μεσοεπιθετικού με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, στα social media της Κολόμπους δημοσιεύτηκε βίντεο με τα highlights του παίκτη, τόσο με την φανέλα του Παναθηναϊκού, όσο και από την παρουσία του στη Λανς.

Να σημειωθεί ότι η Κολόμπους διατηρεί οψιόν αγοράς του.

Ο Ζαρουρί μέτρησε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, σκοράροντας 8 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.