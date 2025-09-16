Αμέσως μετά την κοινή δήλωση των παικτών του Παναθηναϊκού με την οποία ανέλαβαν τα ευθύνες τους, ζητώντας την στήριξη του κόσμου, ακολούθησε κι επίσημη «απολογητική» ανακοίνωση απ’ την πλευρά της «πράσινης» ΠΑΕ προς τους φίλους της ομάδας.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» τόνισε πως κατανοεί την πικρία των φίλων του συλλόγου, ενώ μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε να προχωρήσει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενίσχυσης της ομάδας και ζήτησε απ’ τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό των παικτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας.

Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».