Με «καζάνι που βράζει» μοιάζει ο Παναθηναϊκός, μετά τη δεύτερη διαδοχική γκέλα του στο πρωτάθλημα της Super League.

Η ήττα με 3-2 από την Κηφισιά άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου στην «πράσινη» ΠΑΕ, με τον Ρουί Βιτόρια να πληρώνει το «μάρμαρο» για το «κάζο» στο Πανθεσσαλικό, βλέποντας την πόρτα της εξόδου.

Πάντως, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το βράδυ της Δευτέρας, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας καταφέρθηκαν εναντίον του Γιάννη Αλαφούζου, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρό άνδρα του «τριφυλλιού» ως τον υπαίτιο για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο.

Παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση της «Θύρας 13»:

«Στη μέρα της Μαρμότας που έχει καταντήσει η ζωή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, όπου κάποιοι έχουν πειστεί πλέον πως μπορούν να μας πιάνουν @@@ ξανά και ξανά, μάθαμε ότι φταίει ο Βιτόρια, όπως παλιότερα έφταιγε ο Ουζουνίδης, ο Δώνης, ο Γιοβάνοβιτς και πόσοι άλλοι.

Αφού λοιπόν έδιωξαν τον προπονητή, σε άλλο ένα κακόγουστο φθινοπωρινό σόου απόδοσης ευθυνών, οι πεταμένοι κηφήνες θα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο πάνω στο κουφάρι του Παναθηναϊκού μας.

Δε θα κουραστούμε ποτέ να λέμε πως ο πραγματικός υπαίτιος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. 13 χρόνια ξεκάθαρης αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα. Δίπλα του, Παπαδημητρίου, Μπαλωμένου και Παναγιωτίδης – άχρηστοι και ανίκανοι @@@, όλοι ένας προς έναν – πληρώνονται αδρά σαν στελέχη της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα, με κοινό παρονομαστή τους την αποτυχία. Φυσικά, όλοι υπό την ανοχή του Αλαφούζου.

Έχουν στερέψει πια τα λόγια και οι κατάρες, ρε κερατάδες.

Σε κάθε αγώνα, εντός ή εκτός, σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, όποιος παραμένει υγιής Παναθηναϊκός, όποιος δεν άφησε να γίνουν τα μυαλά του μαρμελάδα και θυμάται τη φυσική θέση του Τριφυλλιού, την κορυφή, οφείλει να φωνάζει ένα πράγμα μόνο:

ΑΛΑΦΟΥΖΟ @@@!

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ!

Υ.Γ. Γελάμε με τα βαζελάκια που λένε για μεροκάματα, μια χαβούζα από ιντερνετικούς τενεκέδες και πουθενάδες, χούλιγκαν των πληκτρολογίων και τουρίστες της πραγματικότητας, που δεν ήσασταν ποτέ σε κανένα πέταλο, σε καμία πορεία, σε κανένα σπίτι απ’ έξω. Ήσασταν και θα είστε μια πληγή στα σπλάχνα του Παναθηναϊκού.

Ταγμένοι μέχρι τέλους με τη Θύρα που διαμόρφωσε ιδεολογίες, συνειδήσεις και αξίες στο γήπεδο και έξω από αυτό».