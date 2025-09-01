Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης μεταγραφής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καθώς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο διεθνής επιθετικός υπέγραψε μέχρι το 2030 στα «λιοντάρια», τα οποία έβαλαν στο συμβόλαιό του ρήτρα αποδέσμευσης, που θα φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Από την πώληση του Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, το οποίο με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 25 εκατ. ευρώ, με το «τριφύλλι» να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 25%.