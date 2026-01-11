Παίκτης της Γκρέμιο με κάθε επισημότητα είναι από την Κυριακή (11/1), ο Τετέ. Η βραζιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη από τον Παναθηναϊκό αναφέροντας μεταξύ άλλων στο κείμενο ότι «ο Τετέ επέστρεψε σπίτι του».

Από τη στιγμή που επήλθε πλήρης συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, η Γκρέμιο επισημοποίησε τη μεταγραφή του Τετέ, με τον 25χρονο να φορά ξανά την φανέλα της ομάδας με την οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο μέχρι πρότινος άσος του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε στην τρέχουσα σεζόν σε 27 ματς με το «τριφύλλι», σκοράροντας δύο φορές, ενώ μέχρι να φύγει μοίρασε και 7 ασίστ.