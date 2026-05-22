Οριστικοποιήθηκε η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (22/5) τη λύση της συνεργασίας τους με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για να βρεθεί η χρυσή τομή στη λύση του συμβολαίου που είχε με τους «πράσινους» έως το καλοκαίρι του 2027.

Εν τέλει επήλθε συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, με τον Μπενίτεθ να παίρνει ως αποζημίωση ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 5,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».