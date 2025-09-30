Από τον Πάολο Βαλέρι και όχι από τον Στεφάν Λανουά έγινε η ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager, στο σχετικό βίντεο, ανέφερε ότι λανθασμένα καταλογίστηκε πέναλτι εις βάρος του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, και ότι ο VARίστας έπρεπε να δείξει καλύτερες λήψεις στον διαιτητή, βγάζοντας έτσι στη … σέντρα τον Ζαμπαλά.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούει, χτυπώντας την μπάλα, πρώτα με το κεφάλι, και στη συνέχεια με το χέρι του, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Η μπάλα αλλάζει εντελώς τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Δεν έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι. Το var καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση, δείχνοντάς του μόνο το άγγιγμα με το χέρι, και όχι με το κεφάλι.

Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει αυτή την εικόνα σαν καθαρό πέναλτι και αποφασίζει να το καταλογίσει. Το var έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις, ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτές.

Αυτή τη σεζόν επίσης οι κάμερες οι οποίες χρησιμοποιούνται για το ημιαυτόματο οφσάιντ, είναι υψηλής ανάλυσης, και μπορούν να είναι χρήσιμες σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Το var καλείται να διαλέγει τη σωστή κάμερα, για την αξιολόγηση μιας φάσης. Θεωρούμε ότι ο έλεγχος της φάσης ήταν λανθασμένος».