Ο Παναθηναϊκός φάνηκε πως στρέφεται προς τον Ρικάρντο Μάνγκας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να καλύψει το άκρο της αριστερής πλευράς της άμυνάς του, ωστόσο η αλλαγή στάσης της Λέστερ στο θέμα του Βίκτορ Κρίστιανσεν έφερε νέα δεδομένα.

Όλα δείχνουν ότι ο διεθνής Δανός μπακ, πλησιάζει πλέον στους «πράσινους».

Η αγγλική ομάδα που επί μέρες τηρούσε μία πολύ σκληρή στάση στο θέμα του 23χρονου Δανού μπακ, συζητώντας μόνο για απευθείας πώληση με ένα μεγάλο ποσό, βλέποντας πως ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να αποσυρθεί οριστικά απ’ την υπόθεση, άλλαξε ρότα στο όλο θέμα.

Ενημέρωσε το βράδυ της Πέμπτης (9/7) πως είναι πλέον διατεθειμένη να διαπραγματευτεί τη φόρμουλα δανεισμού διεθνούς Δανού αριστερού μπακ, με οψιόν αγοράς -κάτι που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τον Παναθηναϊκό- και πλέον ο Κρίστιανσεν πλησιάζει στο «τριφύλλι».

Εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία σε όλα, θα πρέπει ο Δανός μπακ να περάσει πρώτα από εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο σε κλινική της Ιταλίας, προκειμένου να «τσεκαριστεί» πως έχει αφήσει πίσω του 100% το πρόβλημα του τραυματισμού στο γόνατο που αντιμετώπισε πέρσι.

Κι αν διαπιστωθεί πως όλα είναι καλά και στο ιατρικό σκέλος, θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026/27, με το deal να περιλαμβάνει κι οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι του 2027, εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.