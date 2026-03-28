Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στον Βοτανικό, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να αρχίζει να παίρνει πλέον ξεκάθαρη και εντυπωσιακή μορφή. Τα τελευταία πλάνα αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, ενισχύοντας την αισιοδοξία πως το έργο βαδίζει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα από τις εξέδρες, καθώς το δεύτερο διάζωμα στις δύο κεντρικές πλευρές έχει αρχίσει να υψώνεται, δίνοντας μία πρώτη «γεύση» από το πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

