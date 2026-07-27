Με απόλυτη συγκέντρωση στην ρεβάνς με την Πάκσι που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (30/7, 21:30) στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός προπονείται με στόχο την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και κυκλοφορίας της μπάλας, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην γρήγορη ανάπτυξη, στις σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και στις συνεργασίες των ποδοσφαιριστών.

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