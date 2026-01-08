Σε θρίλερ εξελίσσεται η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό. Την ώρα που στην Αργεντινή έγραφαν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε με τον 20χρονο εξτρέμ και τον έπεισε να μετακομίσει στους «πράσινους», νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γοδόι Κρουζ αντιστέκεται.

Η πρόταση του «τριφυλλιού» είναι ήδη η καλύτερη που έχει φτάσει στα γραφεία της ομάδας της Αργεντινής, ωστόσο η Γοδόι Κρουζ φαίνεται πως επιθυμεί να τιμήσει τη συμφωνία που έχει με τη Ρίβερ Πλέιτ εδώ και μερικές μέρες, έναντι 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έτσι, στην Αργεντινή αναφέρουν ότι «ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος ν’ ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του». Πάντως τις τελευταίες ημέρες οι διαπραγματεύσεις είναι έντονες και μένει να φανεί αν ο Σαντίνο Αντίνο, που θα αποχωρήσει από την Γοδόι θα συνεχίσει εντός της Αργεντινής ή θα περάσει τον Ατλαντικό με για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, κάτι που θέλουν και οι εκπρόσωποι του.