Η Σέφιλντ είχε ανακοινώσει πως στο πρώτο της παιχνίδι μετά τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ θα τιμούσε τη μνήμη του και αυτό ακριβώς έγινε στο εκτός έδρας ματς απέναντι στην Λιντς την Παρασκευή (18/10) για την 10η αγωνιστική της Championship.

Οι παίκτες των «λεπίδων» εμφανίστηκαν στο «Έλαντ Ρόουντ» για να αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, για τον ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι σε έναν παίκτη που υπηρέτησε για μία οκταετία τον σύλλογο (2015-2023) ενώ εκπρόσωποι των δύο ομάδων κατέθεσαν λουλούδια και οι ποδοσφαιριστές κράτησαν σιγή ενός λεπτού πριν από τη σέντρα.

Την ίδια ώρα, αρκετοί εκδρομείς οπαδοί της Σέφιλντ στο Λιντς κρατούσαν φανέλα με το Νο 2 και το όνομα του Μπάλντοκ στην πλάτη ενώ υπήρχαν και κάποιοι που κρατούσαν ελληνικές σημαίες στη μνήμη του αδικοχαμένου άσου.

A fitting tribute to George Baldock at Elland Road this evening👏🏼🇬🇷 pic.twitter.com/u2Q91K8Sme

— Harry Symeou (@HarrySymeou) October 18, 2024