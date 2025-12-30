Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού μετά την είδηση πως ο Σίριλ Ντέσερς έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής Νιγηρίας για την αναμέτρηση με την Ουγκάντα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Νιγηρία, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον μηρό και αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντέσερς έχει ταλαιπωρηθεί έντονα από τραυματισμούς στη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχοντας καταγράψει μόλις πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League, στις οποίες έχει σημειώσει δύο τέρματα.

Μάλιστα, ήταν ο κορυφαίος μαζί με τον Λαφόν – που βρίσκεται επίσης στο Κόπα Άφρικα – στην τελευταία τους αναμέτρηση με το «τριφύλλι» πριν αναχωρήσουν για το Μαρόκο.