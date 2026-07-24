Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μισή δουλειά απέναντι στην Πάκσι, την οποία νίκησε με 2-1 για το πρώτο παιχνίδι του Β’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Conference League, με τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος Σαντίνο Αντίνο να κάνει δηλώσεις μετά το παιχνίδι.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για το θετικό αποτέλεσμα, την ομαδική απόδοση και το προσωπικό του γκολ, τονίζοντας ότι η ομάδα παρουσιάστηκε κατάλληλα προετοιμασμένη και είχε τον έλεγχο της κατοχής της μπάλας.

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