Ο Σαντίνο Αντίνο, παραχώρησε δηλώσεις στο Matchday Μag του Παναθηναϊκού, πριν από το αποψινό παιχνίδι των πράσινων απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν (19/2, 22:00), για την φάση των Play Offs του UEFA Europa League.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός μίλησε με προσμονή για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, ενώ έδωσε σύνθημα νίκης κόντρα στους Τσέχους, αναφέροντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί ενωμένη, ώστε να καταφέρει να φύγει με το θετικό αποτέλσμα.

