Τι κι αν ο Παναθηναϊκός και η Γκρέμιο δεν έχουν φτάσει ακόμη σε οριστική συμφωνία για τον επαναπατρισμό του στη Βραζιλία;

Ο Τετέ, με μήνυμά του στα social media, βιάστηκε να αποχαιρετήσει το «τριφύλλι» και τους φιλάθλους του, τονίζοντας ότι δεν λέει αντίο στο κοινό των πρασίνων αλλά «εις το επανιδείν».

«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που πρέπει να κάνεις, δίχως απαραίτητα να προσπαθείς να εξηγήσεις. Και αυτό έκανα για να φτάσω εδώ, κάνοντας το καλύτερο που μπορούσα, δηλαδή παίζοντας ποδόσφαιρο.

Έπαιξα με όλη μου την καρδιά και τη θέληση στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε, λέω ”εις το επανιδείν” προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήταν η καλύτερη επιλογή της καριέρας μου. Εδώ εξελίχθηκα, έμαθα και κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» ανέφερε στην ανάρτησή του ο 25χρονος Βραζιλιάνος που, όπως φαίνεται δεν κρατιέται να φορέσει τη φανέλα της Γκρέμιο.

Η αλήθεια είναι ότι το τριφύλλι και η Γκρέμιο είναι κοντά σε συμφωνία, ωστόσο απομένουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν για να φτάσουν οι δύο ομάδες στο deal.

Με την κίνησή του αυτή ενδεχομένως ο παίκτης θέλει να πιέσει καταστάσεις, δείχνοντας ότι έχει στο μυαλό του μόνο τον επαναπατρισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πράσινοι αγόρασαν τον Βραζιλιάνο το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, αντί περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος εξτρέμ σε 76 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό μέτρησε 76 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 10 ασίστ.