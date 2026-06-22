Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την Αθήνα και αναχώρησε νωρίτερα για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.

Οι «πράσινοι» θα μείνουν εκεί ως τις 5 Ιουλίου, με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ να έχει την ευκαιρία να δουλέψει εντατικά με τους παίχτες του και να περάσει την φιλοσοφία του στην ομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δυο δυνατά φιλικά απέναντι στην Χέλμοντ Σπορτ την 1η Ιουλίου και τον Άγιαξ στις 4 του μήνα, αναμετρήσεις που θα προσφέρουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση του «τριφυλλιού».

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