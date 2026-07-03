Αντίο στον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του είπε ο Γιάννης Κώτσιρας, μέσα από ένα πολύ συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα που «ανέβασε» στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο 33χρονος δεξιός μπακ, αποχώρησε απ’ το «τριφύλλι» έπειτα από μία πολύ γεμάτη πενταετία, στην οποία πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας με τους «πράσινους» (2022, 2024).

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Κώτσιρα:

«Υπάρχουν στιγμές που δε μετριούνται σε χρόνια, αλλά στιγμές που μένουν για πάντα.

Ένας σπουδαίος και μεγάλος κύκλος της καριέρας μου και της ζωής μου, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε!

Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον τεράστιο αυτό σύλλογο που μου έδωσε τόσα πολλά, φορώντας με τιμή και υπερηφάνεια το τριφύλλι στο στήθος μου! Απ την πλευρά μου , απ την πρώτη μέχρι την τελευταία μου μέρα, πάντα προσπαθούσα να δίνω και έδινα τον καλύτερο μου εαυτό με σεβασμό στη φανέλα, στον σύλλογο και στον κόσμο του!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του συλλόγου, τον πρόεδρο κ. Γιάννη Αλαφούζο και όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, που από την πρώτη στιγμή με υποδέχθηκαν με εμπιστοσύνη και με έκαναν να αισθανθώ μέλος της «Πράσινης» Οικογένειας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, το ιατρικό επιτελείο, τους φυσικοθεραπευτές και κάθε άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας άφησε το δικό του αποτύπωμα σε αυτή τη διαδρομή.

Και, πάνω απ’ όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Για τη στήριξη, την αγάπη και την παρουσία του σε κάθε στιγμή, εύκολη ή δύσκολη. Η δύναμη που μας δίνατε από την εξέδρα ήταν πάντα ξεχωριστή και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Παναθηναϊκός να πετύχει όλους τους στόχους του και να ζήσει τις επιτυχίες που αξίζει η ιστορία του και ο κόσμος του. Δεν λέω αντίο. Λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για όλα».