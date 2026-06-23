Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, Παναθηναϊκός και Στέφαν Ντε Φράι έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ στο τριφύλλι, με τη μορφή ελεύθερου, με τα ιατρικά να απομένουν για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ, Στέφαν Ντε Φράι, που έδωσε τα χέρια με την ελληνική ομάδα για συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ ο μισθός του αναμένεται να φτάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα.

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